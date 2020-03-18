Преподаватель Михайловской академии проходил с пулей в ноге три дня

Мужчина обратился в медицинский пункт в удовлетворительном состоянии. Фото: pixabay

Мужчина обратился в медицинский пункт в удовлетворительном состоянии. Фото: pixabay

В Волосовском районе Ленобласти в отдел полиции обратился представитель Михайловской Военной Артиллерийской академии (МВАА) с заявлением о том, что в ноге преподавателя учреждения нашли пулю.

Обо всем стало известно во вторник, 17 марта. По предварительным данным, речь идет о пуле калибра 5,45 мм. Мужчину направили для дальнейшего осмотра в Военно-Медицинскую академию.

Как стало известно gazeta.spb.ru, преподаватель рассказал, что 14 марта в районе садоводства Горки, куда он приехал для того, чтобы присмотреть земельный участок для дачи, он услышал выстрелы, предположительно, охотников.

После мужчина почувствовал удар в правую ногу и вернулся домой. Он не стал обращаться к врачу, поскольку отсутствовало кровотечение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти медики спасают мужчину с частично ампутированными гениталиями.