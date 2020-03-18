В Ленобласти медики спасают мужчину с частично ампутированными гениталиями

Мужчину доставили в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчину доставили в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Гатчинском районе Ленобласти доставили в больницу пьяного мужчину с рваной раной наружных половых органов и резаной раной шеи.

Обо всем стало известно во вторник, 17 марта. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации мужчины с травматической ампутацией 2/3 гениталий. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, опрашивать его нельзя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что мужчина помогал по строительству дома и временно проживал в вагоне-бытовке на участке дома №46 на Совхозной улице. Постройка в деревне Прибытково принадлежит мужчине, который привез пострадавшего в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По подозрению в преступлении задержали жителя поселка Вырица. Правоохранители изъяли следы пальцев рук, нож с пятнами бурового цвета. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и о избрании меры пресечения задержанному.

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