Петербуржцы переживают за терзаемый ветром баннер у Лахта-центра

В Северной столице утренний ветер норовит оторвать баннер с большого рекламного щита над проезжей частью возле Лахта-центра. Местные жители беспокоятся за баннер, ведь полотно может полностью оторваться и вылететь на проезжую часть.

Обо всем стало известно в среду, 18 марта. Кадрами баннера очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, что отошедший от щита кусок не перестает развеваться на ветру.

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