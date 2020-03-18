На Софьи Ковалевской на «зебре» лежит травмированная женщина

Женщина лежит на "зебре". Фото: группа "ДТП и ЧП Петербурга" в соцсети "ВКонтакте"

Женщина лежит на "зебре". Фото: группа "ДТП и ЧП Петербурга" в соцсети "ВКонтакте"

Пешеход угодила под колеса автомобиля. Подробности не разглашаются.

Все случилось поздно вечером 17 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на улице Софьи Ковалевской – там машина сбила женщину прямо на «зебре». Пострадавшая лежит на асфальте, на место приехали медики, которые «ее не трогали», пишут свидетели.

Непонятно, как именно произошла авария и что стало ее причиной. Также не уточняется, каково состояние пострадавшей. Остается ожидать подробностей от сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петергофском шоссе пенсионер погиб под колесами машины.