На Петергофском шоссе пенсионер погиб под колесами машины

Мужчина скончался на месте происшествия от серьезности полученных травм.

Все случилось сегодня вечером, 17 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу. Авария произошла на Петербургском шоссе в девять часов вечера. Там пожилой мужчина переходил дорогу вне «зебры», когда на него наехала легковушка под управлением 30-летнего петербуржца. В результате пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте инцидента. На вид ему было около 65 лет – личность пока не установлена.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейский УАЗ не смог разъехаться с Toyota на проспекте КИМа. Обстоятельства и причины аварии неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.