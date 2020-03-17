Полицейский УАЗ не смог разъехаться с Toyota на проспекте КИМа

Полицейский УАЗ не смог разъехаться с Toyota на проспекте КИМа
ДТП с участием полицейского автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Петербурга произошла авария с участием полицейского автомобиля УАЗ. Машина не поделила дорогу с Toyota.

Авария произошла днем во вторник, 17 марта. Машины не смогли разъехаться у дома 3 по проспекту КИМа.

«На проспекте КИМа у дома 3 столкнулись полицейский УАЗ и Toyota. ДПС на месте», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства и причины аварии неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Это не первая авария с участием полицейского авто за последнее время. Меньше месяца назад в Красногвардейском районе Петербурга полицейский УАЗ «Патриот» столкнулся с трамваем «Чижик». Авария произошла на пересечении улицы Передовиков с проспектом Косыгина во вторник, 25 марта. Из-за ДТП на улице Передовиков образовалась пробка.

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