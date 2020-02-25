Полицейский УАЗ въехал в «Чижика» и собрал пробку на Передовиков

Полицейский УАЗ въехал в &#171;Чижика&#187; и собрал пробку на Передовиков
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием трамвая «Чижик» и полицейского УАЗ «Патриот». На месте аварии образовалась пробка.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 25 февраля, на пересечении улицы Передовиков с проспектом Косыгина. На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте» видно, что автомобиль въехал в переднюю часть трамвая и помял свою правую фару.

Обошлось без пострадавших. Согласно данным «Яндекс.Карт» автомобилисты встали в серьезную пробку на улице Передовиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что из Нижнего Суздальского озера выловили труп пропавшего без вести.

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