В Петербурге из Нижнего Суздальского озера выловили труп пропавшего без вести

К месту происшествия прибыли полицейские и спасатели. Фото: pixabay

К месту происшествия прибыли полицейские и спасатели. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга обнаружили труп пропавшего без вести мужчины. Тело вытащили из Нижнего Суздальского озера.

Обо всем стало известно сегодня, 25 февраля. Среди ночи в полицию поступило сообщение от волонтеров «Лиза Алерт». Они рассказали, что в Нижнем Суздальском озере в районе дома №154 по Выборгскому шоссе в воде плавает тело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские и спасатели оперативно прибыли к месту.

Правоохранители установили личность погибшего: мужчине 59 лет, проживал на улице Хошимина. 22 февраля супруга покойного заявила в полицию об его исчезновении. По словам женщины, он ушел из дома 21 февраля в 7 часов вечера и пропал.

Труп с признаками утопления был направлен в морг.

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