Лера Кудрявцева призналась, что потеряла ребенка от Игоря Макарова

Лера Кудрявцева призналась, что потеряла ребенка от Игоря Макарова
Кудрявцева смогла стать мамой. Фото: https://www.instagram.com/leratv/

Она рассказала, какой тяжелой бывает беременность.

Об этом стало известно 13 апреля. Обо всем телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в прямом эфире в Instagram-аккаунте. Она пообщалась со светской львицей Тиной Канделаки, с которой обсудила свою беременность. Звезда заявила, что всегда мечтала подарить ребенка молодому супругу Игорю Макарову. Беременность протекала тяжело – Кудрявцевой приходилось почти постоянно лежать на спине. Она призналась, что буквально вымолила ребенка у бога. Телеведущая считает, что он услышал ее и подарил возможность стать мамой.

После рождения Маши Кудрявцева беременела еще раз, но выносить ребенка она уже не смогла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрявцева раскрыла результаты анализа на коронавирус. Кудрявцева была среди гостей на вечеринке по поводу дня рождения Аллы Крутой. На вечеринке присутствовал Заболевший коронавирусом Лев Лещенко.

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