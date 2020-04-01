Кудрявцева раскрыла результаты анализа на коронавирус

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая была среди гостей на вечеринке вместе со Львом Лещенко и Игорем Николаевым, рассказала о результатах своего анализа на коронавирус.

«У меня все хорошо. Медики сразу предупредили, что если в течение трех дней мне никто не позвонит, значит, результат теста отрицательный. Они сообщают по телефону только положительные случаи», — рассказала Кудрявцева, сообщает портал Starhit. Она отметила, что прошло у же гораздо больше времени. Сейчас телеведущая воссоединилась дома с семьей.

Кудрявцева была среди гостей на вечеринке по поводу дня рождения Аллы Крутой. На вечеринке присутствовал Заболевший коронавирусом Лев Лещенко.

Композитор Игорь Крутой организовал празднование юбилея сестры. Среди гостей присутствовало много артистов, среди которых был Лещенко. Позже выяснилось, что певец болен коронавирусом. Многие из присутствующих всерьез испугались и сдали тест на новый вирус.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 858 669 человек. Скончались 42 151, при этом 178 099 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 337 человек, умерли 23. При этом 121 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.