Число жертв коронавируса в России достигло 170

Число жертв коронавируса в России достигло 170
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

За прошедшие сутки в России от нового типа коронавируса скончались 22 заболевших, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Так, за минувшие сутки 13 зараженных коронавирусной инфекцией скончались в столице, пять человек умерли в Московской области, двое в Башкортостане, один во Владимирской области и один в Воронежской области.

За сутки в стране зарегистрировано 2774 новых случая инфицирования. Всего по данным на 14 апреля в России коронавирусом заболели 18 328 граждан.

Общее число летальных исходов с начала пандемии в стране достигло 170.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в Петербурге таким образом выросло до 799.

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