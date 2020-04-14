В Петербурге за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом

Общее число заболевших в Петербурге выросло до 799. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Общее число заболевших в Петербурге выросло до 799. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

В Северной столице за прошедшие сутки выявлен 121 новый случай инфицирования COVID-19. В Ленобласти выявлено 35 случаев.

Согласно данным оперативного штаба на 14 апреля, всего по России зафиксировано 2 774 новых случаев инфицирования.

Общее число заболевших в Петербурге таким образом выросло до 799. На карантине в городе остается более 4,5 тыс. человек. Из них 37 горожан находятся в обсерваторе, 1 093 — самоизолировались, 3 408 — контактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начался второй этап выдачи продуктовых наборов. Сухие пайки получают детсадовцы, школьники и учащиеся в учреждениях среднего профессионального образования.