В Петербурге начался второй этап выдачи продуктовых наборов учащимся

В Петербурге начался второй этап выдачи продуктовых наборов. С понедельника, 13 апреля, в школах и учреждениях среднего профессионального образования в общей сложности выдано 259 195 наборов. Запланировано к выдаче 550 570 наборов.

Продуктовые наборы получат все младшие школьники, учащиеся в классах с 1 по 4. Кроме того, началась выдача наборов для дошкольников. В первый день выдано 61 410 наборов, еще в планах выдать 564 908.

Как сообщили на сайте администрации города, выдача организована в 1 128 детсадах.

Также наборы выдали в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, сухой паек получили 1249 воспитанников из запланированных 4 115.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в продуктовый набор входят крупа, рыбные консервы, чай, кондитерские изделия, макороны, молоко, сгущенка, масло и сахар.