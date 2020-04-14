В Петербурге начался второй этап выдачи продуктовых наборов учащимся

В Петербурге начался второй этап выдачи продуктовых наборов учащимся
Школьникам Петербурга выдают продуктовые наборы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге начался второй этап выдачи продуктовых наборов. С понедельника, 13 апреля, в школах и учреждениях среднего профессионального образования в общей сложности выдано 259 195 наборов. Запланировано к выдаче 550 570 наборов.

Продуктовые наборы получат все младшие школьники, учащиеся в классах с 1 по 4. Кроме того, началась выдача наборов для дошкольников. В первый день выдано 61 410 наборов, еще в планах выдать 564 908.

Как сообщили на сайте администрации города, выдача организована в 1 128 детсадах.

Также наборы выдали в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, сухой паек получили 1249 воспитанников из запланированных 4 115.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в продуктовый набор входят крупа, рыбные консервы, чай, кондитерские изделия, макороны, молоко, сгущенка, масло и сахар.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб продуктовые наборы самоизоляция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Четверть работодателей в России собираются урезать зарплаты
В Петербурге в условиях коронавируса стали в шесть раз реже воровать люки
В Петербурге начался второй этап выдачи продуктовых наборов учащимся
В Петербурге на улице Правды хулиган напал на студентку и украл телефон
Очевидцы сообщили о квартирном пожаре в ЖК «Каменка»
Петербург против коронавируса: за сутки обследовано 4 703 человека
В Петербурге растет спрос на медиков
Жительница Кингисеппа заплатила штраф в 7500 рублей за поход в магазин