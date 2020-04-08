Школьникам Петербурга выдали 90 тысяч продуктовых наборов

В школах Петербурга выдано 90 тыс. 843 продуктовых набора, что составляет 37,23% от общего числа. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Продуктовые наборы также получили 6 тыс. 24 учащихся учреждений среднего профессионального образования.

Продуктовые наборы получат все младшие школьники, учащиеся в классах с 1 по 4. Питание также будет предоставлено льготным категориям детей, обучающихся в классах с 5 по 11.

По данным комитета по образованию, существует три вида наборов, которые несколько отличаются по составу и граммовке. В целом в них входят крупа, рыбные консервы, чай, кондитерские изделия, макороны, молоко, сгущенка, масло и сахар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подготовлено 255 тыс. продуктовых наборов. Из них 231 тыс. 396 предназначены для школьников, 23 тыс. 691 — для учащихся колледжей.