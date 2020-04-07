Школьники и ученики колледжей Петербурга получат 255 тысяч продуктовых наборов

Во всех школах и колледжах Петербурга началась выдача продуктовых наборов для льготных категорий детей. Получить их родители могут в течение месяца.

Город подготовил 255 тыс. наборов. Из них 231 тыс. 396 предназначены для школьников, 23 тыс. 691 — для учащихся колледжей.

В набор вошли продукты длительного хранения. Выдавать их льготным категориям детей решено в связи с переходом на дистанционное обучения. Дети временно остаются дома из-за пандемии коронавируса.

Через неделю Петербург планирует начать выдачу продуктов родителям дошкольников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в продуктовый набор вошли крупы (в наборе может встретиться греча, рис, пшено и кукурузная крупа), сахар, молоко, сгущенка, масло, макароны, шоколад, сок, чай, консервы из рыбы, продукция из мяса, джем или варенье.