Школьники и ученики колледжей Петербурга получат 255 тысяч продуктовых наборов

Школьники и ученики колледжей Петербурга получат 255 тысяч продуктовых наборов
Школьникам выдадут продуктовые наборы. Фото: unsplash.com

Во всех школах и колледжах Петербурга началась выдача продуктовых наборов для льготных категорий детей. Получить их родители могут в течение месяца.

Город подготовил 255 тыс. наборов. Из них 231 тыс. 396 предназначены для школьников, 23 тыс. 691 — для учащихся колледжей.

В набор вошли продукты длительного хранения. Выдавать их льготным категориям детей решено в связи с переходом на дистанционное обучения. Дети временно остаются дома из-за пандемии коронавируса.

Через неделю Петербург планирует начать выдачу продуктов родителям дошкольников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в продуктовый набор вошли крупы (в наборе может встретиться греча, рис, пшено и кукурузная крупа), сахар, молоко, сгущенка, масло, макароны, шоколад, сок, чай, консервы из рыбы, продукция из мяса, джем или варенье.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус новости спб продуктовые наборы школьники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции
Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах
В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»
Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
На Петроградке машина сбила пешехода
Во время самоизоляции в Петербург заглянули бобры
«Спортмастер» закрыл все магазины из-за коронавируса