В Петербурге расширили список продуктов в наборах для школьников

Речь идет о продуктовой помощи для школьников, учащихся с 1 по 4 класс, которым положено питание в образовательном учреждении. Рассчитывать на помощь могут и льготные категории юных петербуржцев с 5 по 11 класс. В них входят инвалиды, обладатели хронических заболеваний и дети из многодетных и малообеспеченных семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

Наборы уже доступны. Их можно забрать в своих учебных заведениях. Набор продуктов предусмотрен до 12 апреля.

Ранее был утвержден следующих список продуктов: крупы, сахар, молоко, сгущенка, масло, макароны, шоколад, сок, чай, и консервы из рыбы.

Но сегодня, 6 апреля, список решили дополнить. К консервам добавится и продукция из мяса. В крупы же внесли разнообразие (в наборе может встретиться греча, рис, пшено и кукурузная крупа).

Также, в кондитерские изделия, помимо шоколада и печенья, добавили джем и варенье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какие продуктовые наборы получат школьники в Петербурге.