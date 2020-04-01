Стало известно, какие продуктовые наборы получат школьники в Петербурге

Стало известно, какие продуктовые наборы получат школьники в Петербурге
Школа. Фото: pixabay

В Петербурге по решению Смольного выдадут продуктовые наборы ученикам младших классов и всем льготным категориям школьников с 5-го по 11-й классы.

К льготным категориям относятся обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды и дети с хроническими заболеваниями.

Как говорится в распоряжение городского правительства, для школьников сделали три вида продуктовых наборов. Они будут отличаться составом и граммовкой продуктов. Основными продуктами в наборах станут крупы, рыбные консервы, чай, сок, сладости, макароны, масло и сахар.

Родители смогут получить такой набор в школе в определенное время. Наборы рассчитаны на срок до 12 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ученикам выдадут продукты на время каникул.

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