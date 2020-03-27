В Петербурге ученикам выдадут продукты на время каникул

В Петербурге ученикам выдадут продукты на время каникул
Школа. Фото: pixabay

В Северной столице школьникам выдадут бесплатные продуктовые наборы, рассчитанные на срок до 12 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, получить продовольствие смогут родители учеников младших классов, а также учеников льготных категорий с пятого по 11 классы — речь идет о детях из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидах и детей с хроническими заболеваниями. Наборы будут выдавать в школах по специально разработанному графику посещений. Подробности будут опубликованы на официальных сайтах и в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьники перейдут на дистанционное обучение с 30 марта. Детям не будут продлевать весенние каникулы, сразу после них начнется полноценное дистанционное обучение.

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