Петербургские школьники перейдут на дистанционное обучение с 30 марта

Ограничение будет действовать до 12 апреля. Фото: pixabay.com

Ограничение будет действовать до 12 апреля. Фото: pixabay.com

Согласно постановлению, подписанному губернатором Северной столицы Александром Бегловым, с 30 марта все школьники Петербурга перейдут на дистанционное обучение.

Глава города заверил своей подписью соответствующее распоряжение во вторник, 24 марта. Детям не будут продлевать весенние каникулы, сразу после них начнется полноценное дистанционное обучение. При этом детские сады по-прежнему продолжают работать в режиме свободного посещения: этот вопрос остается на усмотрение родителей.

Комитет по образованию Петербурга обязан донести до всех общеобразовательных учреждений особенности и подробности реализации программы дистанционного обучения. Отметим, что это — необходимая мера, вызванная пандемией коронавируса COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для школьников Ленинградской области подготовили три различных модели обучения на дому.