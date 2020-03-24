За неделю средний чек в аптеках Петербурга вырос на 50%

Эксперты сравнивали итоги недели с 16 по 22 марта и предыдущих семи дней, с 9 по 16 марта. Фото: Baltphoto

Эксперты сравнивали итоги недели с 16 по 22 марта и предыдущих семи дней, с 9 по 16 марта. Фото: Baltphoto

За последнюю неделю ажиотажный спрос в аптеках Северной столицы привел к тому, что средний чек увеличился в полтора раза, а количество покупок выросло на 3%.

При этом в московских аптеках за аналогичный период число приобретаемых товаров увеличилось и вовсе на 19%. Такие результаты предоставила компания «Эвотор», проведя собственное исследование. Средний чек в петербургских аптеках ощутимо вырос — до 1748 рублей. Раньше петербуржцы, как правило, делали покупки на значительно меньшую сумму. В столичных аптеках средний чек тоже внушительный — 1406 рублей, однако вырос он всего на 3%, пишет ТАСС.

В то же время обувные магазины, как и магазины одежды, переживают не лучшие времена — количество покупателей в них уменьшилось на 5% и 24% соответственно, а средний чек опустился на 6% и 18%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спрос на доставку продуктов в Петербурге в разы увеличил срок доставки.