Из-за коронавирусного ажиотажа срок доставки продуктов в Петербурге увеличился на сутки

Из-за коронавирусного ажиотажа срок доставки продуктов в Петербурге увеличился на сутки
Между тем, в последнее время ажиотаж на доставку продуктов начал спадать, так как люди стали осознанно покупать товары, а не закупаться на недели вперед, поддавшись панике. Фото: igooods.ru

В связи с пандемией коронавируса и повсеместной самоизоляцией на курьерские службы легла небывалая нагрузка. Время доставки продуктов из супермаркетов в Северной столице увеличилось почти на сутки.

Выяснилось, что если прямо сейчас воспользоваться сервисом iGooods, то ближайшее время, когда можно забрать заказ — 11:45 утра 25 марта, это если продукты приобретут в «Ленте». Для доставки из «Карусели» придется ждать дольше, до 18:45, узнала «Мойка78«. А в случае с «Призмой» или «Метро» и вовсе придется терпеть до четверга и субботы соответственно.

Однако, если отметить небольшие магазины по соседству — «ВкусВилл» или «Супер Бабилон», то заказ доставят почти в штатном режиме, в течение пары часов. Раньше на доставку курьерам отводилось 90 минут, однако небывалый всплеск заказов привел к сложностям. В итоге компания активно расширяет штат, набирая курьеров и закупщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге откроют горячую линию, куда можно будет пожаловаться в случае дефицита продуктов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
доставка продуктов коронавирус курьеры санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Безэкипажные катамараны создадут на базе Средне-Невского судостроительного завода
В Петербурге зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом
Из-за коронавирусного ажиотажа срок доставки продуктов в Петербурге ...
В Петербурге коммунальщики закрасили известное граффити ...
На Маршала Жукова Chery притерся к Nissan
В Ленобласти отремонтируют автодорогу М-10
Сбербанк прокомментировал инцидент с сотрудницей «Газпрома»
В Ленобласти эстонца посадили на 10,5 лет за контрабанду наркотиков