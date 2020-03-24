Из-за коронавирусного ажиотажа срок доставки продуктов в Петербурге увеличился на сутки

Между тем, в последнее время ажиотаж на доставку продуктов начал спадать, так как люди стали осознанно покупать товары, а не закупаться на недели вперед, поддавшись панике. Фото: igooods.ru

Между тем, в последнее время ажиотаж на доставку продуктов начал спадать, так как люди стали осознанно покупать товары, а не закупаться на недели вперед, поддавшись панике. Фото: igooods.ru

В связи с пандемией коронавируса и повсеместной самоизоляцией на курьерские службы легла небывалая нагрузка. Время доставки продуктов из супермаркетов в Северной столице увеличилось почти на сутки.

Выяснилось, что если прямо сейчас воспользоваться сервисом iGooods, то ближайшее время, когда можно забрать заказ — 11:45 утра 25 марта, это если продукты приобретут в «Ленте». Для доставки из «Карусели» придется ждать дольше, до 18:45, узнала «Мойка78«. А в случае с «Призмой» или «Метро» и вовсе придется терпеть до четверга и субботы соответственно.

Однако, если отметить небольшие магазины по соседству — «ВкусВилл» или «Супер Бабилон», то заказ доставят почти в штатном режиме, в течение пары часов. Раньше на доставку курьерам отводилось 90 минут, однако небывалый всплеск заказов привел к сложностям. В итоге компания активно расширяет штат, набирая курьеров и закупщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге откроют горячую линию, куда можно будет пожаловаться в случае дефицита продуктов.