В Петербурге запустили горячую линию, куда можно пожаловаться на отсутствие продуктов

В Петербурге запустили горячую линию, куда можно пожаловаться на отсутствие продуктов
Теперь наличие гречки и цены на нее под контролем покупателей. Вся информация также будет обрабатываться Смольным. Фото: pixabay.com

В Северной столице заработала продовольственная горячая линия, куда можно обратиться в случае дефицита товаров на полках супермаркетов.

Любой желающий может позвонить по телефону 498‑85‑01 и связаться с горячей линией по обеспечению продовольственной безопасности и защите прав предпринимателей. Об этом во вторник, 24 марта, рассказали в городском комитете по промышленной политике и инновациям и торговле.

При этом звонки принимаются как от граждан, так и от организаций, попавших в кризисную ситуацию из-за коронавируса. На горячую линию можно сообщить не только о нехватке продуктов, но и о завышенных ценах. Прием заявок осуществляется только в рабочие будни, с 9:00 до 18:00.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экспертов, приобретенные в магазине продукты стоит мыть вместе с упаковкой.

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