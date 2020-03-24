Эксперты рекомендовали мыть купленные в магазинах продукты вместе с упаковкой

Эксперты рекомендовали мыть купленные в магазинах продукты вместе с упаковкой
Мыть упаковки необходимо с мылом. Фото: pixabay

Россиянам советуют мыть с мылом упаковки купленных в магазине продуктов. Такую рекомендацию в целях борьбы с коронавирусом опубликовали на сайте Роскачества.

Россиян также призывают мыть не только упаковку товаров, но и поверхности дома, на которые выкладывали продукты. В Роскачестве отметили, что шанс попадания вируса на кухонные поверхности минимален, однако его лучше перестраховаться.

При этом гражданам посоветовали по возможности вообще не посещать магазины, а пользоваться доставкой еды на дом, что снизит риск контакте с потенциально зараженными коронавирусом людьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что паникующие петербуржцы массово сдают анализы на коронавирус. Жители Санкт-Петербурга в массовом порядке проверяются на коронавирус, вне зависимости от наличия сопутствующих симптомов.

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