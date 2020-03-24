Паникующие петербуржцы массово сдают анализы на коронавирус

Центр попросту не справляется с таким количеством проб, и настоятельно рекомендует не увеличивать нагрузку на специалистов без оснований. Фото: pixabay.com

Центр попросту не справляется с таким количеством проб, и настоятельно рекомендует не увеличивать нагрузку на специалистов без оснований. Фото: pixabay.com

Жители Санкт-Петербурга в массовом порядке проверяются на коронавирус, вне зависимости от наличия сопутствующих симптомов.

При этом в Северной столице есть лишь одна лаборатория, которая проводит исследования, это Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Его загруженность становится все более масштабной. Специалисты просят горожан не паниковать и приостановить столь активную сдачу тестов на коронавирус среди людей без признаков гриппа и ОРВИ.

Отметим, что Петербург, по информации «Комсомольской правды», стал первым российским городам, где провериться на COVID-19 могут все желающие, причем сделать это можно в любой поликлинике, а также в мобильных пунктах. В течение десяти дней анализы сдали почти 10 тысяч петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всей России развернут дополнительные лаборатории для проверки на коронавирус.