Паникующие петербуржцы массово сдают анализы на коронавирус

Жители Санкт-Петербурга в массовом порядке проверяются на коронавирус, вне зависимости от наличия сопутствующих симптомов.
При этом в Северной столице есть лишь одна лаборатория, которая проводит исследования, это Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Его загруженность становится все более масштабной. Специалисты просят горожан не паниковать и приостановить столь активную сдачу тестов на коронавирус среди людей без признаков гриппа и ОРВИ.
Отметим, что Петербург, по информации «Комсомольской правды», стал первым российским городам, где провериться на COVID-19 могут все желающие, причем сделать это можно в любой поликлинике, а также в мобильных пунктах. В течение десяти дней анализы сдали почти 10 тысяч петербуржцев.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всей России развернут дополнительные лаборатории для проверки на коронавирус.