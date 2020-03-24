В России появятся доплаборатории из-за коронавируса

Мишустин также поручил принять меры, направленные на незамедлительное информирование населения о результатах тестов на коронавирус, проведенных на базе ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор". Фото: pixabay.com

Мишустин также поручил принять меры, направленные на незамедлительное информирование населения о результатах тестов на коронавирус, проведенных на базе ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор". Фото: pixabay.com

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, а также властям всех регионов России разработать проект ускоренного развертывания дополнительных лабораторий.

Имеются в виду пункты, где будут проводиться исследования на наличие коронавируса. Информация об этом во вторник, 24 марта, появилась на сайте кабинета министров. Согласно постановлению, властям столицы и других субъектов РФ, а также Роспотребнадзору необходимо в короткие сроки разработать схему быстрого развертывания дополнительных лабораторий.

Отметим, что у каждой из лабораторий должен быть референс-центр, на базе которого будут подтверждаться результаты исследований.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по словам главы Роспотребнадзора, к коронавирусу COVID-19, к счастью, вырабатывается иммунитет.