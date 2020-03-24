В Роспотребнадзоре рассказали о выработке иммунитета к коронавирусу COVID-19

Глава Роспоребнадзора Анна Попова объяснила, что у человека, перенесшего коронавирус COVID-19, к счастью, вырабатывается иммунитет к опасной инфекции.

Об этом Анна Попова поведала Владимиру Познеру в его собственной передаче на «Первом канале». По словам руководителя Роспотребназдора, сейчас утверждение о выработке иммунитета к новому штамму коронавируса, получили научное обоснование.

Соответствующие исследования доказали, что у выздоровевших от COVID-19 в крови вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые выполняют функцию защиты организма от повторного заражения. Отметим, что на сегодняшний день в России 438 людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус». 17 из них уже выздоровели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что средний возраст погибших от коронавируса в Германии составляет 82 года.