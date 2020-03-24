Подсчитан средний возраст умерших от коронавируса людей

Подсчитан средний возраст умерших от коронавируса людей
При этом точное соотношение заболевших и умерших в Германии неизвестно, так как из некоторых земель официальная информация еще не поступала. Фото: pixabay.com

Специалисты из немецкого института Роберта Коха подсчитали средний возраст всех людей, погибших от нового штамма коронавируса COVID-19.

Кроме того, они рассказали о выявленных симптомах, как у людей из «группы риска», так и у пациентов с крепким иммунитетом. Отметим, что в Германии на сегодняшний день наблюдается 22 672 случая заболевания коронавирусом, летальных исходов среди них — 86. При этом за сутки количество больных увеличилось на несколько тысяч человек.

По словам ученых, средний возраст заболевших — 45 лет, при этом более половины (57%) из них — мужчины. Средний возраст скончавшихся в результате болезни — 82 года. Основными симптомами остаются кашель и температура, передают РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отечественные специалисты разработали ингалятор, который поможет, в том числе, зараженным коронавирусом.

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