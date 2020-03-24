В России изобрели ингалятор, облегчающий симптомы коронавируса

В России изобрели ингалятор, облегчающий симптомы коронавируса
Созданный учеными ингалятор может помочь при лечении коронавируса. Фото: pixabay

Отечественная компания создала ингалятор, который будет полезен при широком спектре заболеваний, среди которых, в частности, и пневмония, вызванная новым типом коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на основателя PM&HM Олега Абдиева, разработанный российскими специалистами ингалятор способен, в отличии от других устройств, подавать аэрозоль непосредственно перед вдохом пациента, что позволяет лекарству не оседать в дыхательных путях.

По словам Абдиева, ингаляторы могут работать в сочетании с разными видами препаратов для лечения пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили о стремительном ускорении пандемии коронавируса. Число зараженных инфекцией COVID-19 в мире превысило 300 тыс., пандемия ускоряется.

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