В ВОЗ заявили о стремительном ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных инфекцией COVID-19 в мире превысило 300 тыс., пандемия ускоряется. Соответствующее заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Специалист отметил, что от первого зарегистрированного случая до 100 тыс. случаев прошло 67 дней, 11 дней до 200 тыс. и всего за четыре дня показатель увеличился еще на 100 тыс. По его словам, победить пандемию поможет социальное дистанцирование и самоизоляция.

Как сообщили РИА Новости, Гебрейесус добавил, что необходимо уделять внимание медработникам, а также призвал не использовать непроверенные лекарства против новой инфекции.

Глава ВОЗ намерен обратиться к лидерам стран G20, чтобы попросить их увеличить производство индивидуальных средств защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что муфтий Петербурга сообщил о запрете побывавшим за границей входить в мечети.