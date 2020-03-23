Муфтий Петербурга сообщил о запрете побывавшим за границей входить в мечети

В Северной столице мусульмане столкнулись с рядом ограничений из-за вируса COVID-19. Тем, кто побывал за границей менее трех недель назад, вход в мечети и молельные дома запрещен.

Настоятель Петербургской Соборной мечети Равиль-Хазрат Панчеев напомнил мусульманам о соблюдении меры безопасности в период распространения нового вируса. Он призвал тщательно мыть руки и соблюдать правила личной гигиены, а пожилым людям временно отложить походы в мечеть.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, муфтий заявил об обязательной ежедневной уборке мечетей. По его словам, верующим после намаза лучше воздержаться от объятий и не приветствовать друг друга с помощью рукопожатия.

Приезжим из-за границы первые три недели вход в храм запрещен.

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