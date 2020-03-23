Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Ангела Меркель. Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на инфекцию COVID-19. Результат оказался отрицательным.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, в ближайшие дни будут проведены другие тесты. Как сообщает онлайн-портал Focus, Зайберт также отметил, что канцлер чувствует себя хорошо.

Меркель ушла на карантин в воскресенье, 22 марта, после контакта с домашним врачом, инфицированным новым вирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия временно запретила вывоз гречки и остальных круп на фоне пандемии коронавирсной инфекции. Соответствующая мера будет действовать 10 дней.

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