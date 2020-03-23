Россия временно запретила вывоз гречки и остальных круп

Временный запрет на экспорт вводится на 10 дней. Фото: pixabay

Временный запрет на экспорт вводится на 10 дней. Фото: pixabay

Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт круп с 20 марта.

Соответствующая мера будет действовать десять дней до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения новой инфекции.

Как указано в письме замруководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам, сообщили «РИА Новости», в список попали все виды крупяных изделий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активность коронавируса резко снизится в апреле-мае. Такое заявление сделали в Минздраве. Всего инфекцией заражены порядка 292 тыс. человек.