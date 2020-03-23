Россия временно запретила вывоз гречки и остальных круп

Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт круп с 20 марта.
Соответствующая мера будет действовать десять дней до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения новой инфекции.
Как указано в письме замруководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам, сообщили «РИА Новости», в список попали все виды крупяных изделий.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активность коронавируса резко снизится в апреле-мае. Такое заявление сделали в Минздраве. Всего инфекцией заражены порядка 292 тыс. человек.