В Минздраве рассказали, что активность коронавируса резко снизится в мае

Активность вируса COVID-19 должна резко снизиться в апреле-мае. Такое заявление сделал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова отметил, что коронавирусная инфекция вряд ли полностью исчезнет. Специалист объяснил это тем, что новый вирус уже получил широкое распространение.