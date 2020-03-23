В Минздраве рассказали, что активность коронавируса резко снизится в мае

Активность вируса COVID-19 должна резко снизиться в апреле-мае. Такое заявление сделал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова отметил, что коронавирусная инфекция вряд ли полностью исчезнет. Специалист объяснил это тем, что новый вирус уже получил широкое распространение.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, всего заболели порядка 292 тыс. человек, 12,7 тыс. умерли.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Дмитрий Песков рассказал о возможности самоизоляции российского президента во время пандемии.