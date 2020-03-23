Песков рассказал о возможности самоизоляции Путина во время пандемии

Песков рассказал о возможности самоизоляции Путина во время пандемии
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о возможности самоизоляции Владимира Путина.

Песков отметил, что президент чаще всего работает в государственной резиденции, где соответственно и проживает. И подчеркнул, что дом у Путина – понятие относительное.

Пресс-секретарь президента рассказал, что на публичных мероприятиях, на которых присутствует Путин, все участники сдают анализы на новый вирус. В настоящее время глава РФ продолжает работу в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 438. Пожилым людям рекомендуют оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу.

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