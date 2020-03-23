В России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 438

В России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 438
Коронавирус. Фото: pixabay

На территории России за сутки был зарегистрирован 71 новый случай заражения инфекцией Сovid-2019. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе совещания с вице-премьерами он отметил, что ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах.

«17 человек выздоровели», — рассказал премьер.

Как сообщили РИА Новости, Мишустин призвал пожилых россиян оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу. Общее число заболевших составляет 438.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметно снизился пассажиропоток из-за коронавирусной инфекции.

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