В России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 438

На территории России за сутки был зарегистрирован 71 новый случай заражения инфекцией Сovid-2019. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе совещания с вице-премьерами он отметил, что ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах.

«17 человек выздоровели», — рассказал премьер.

Как сообщили РИА Новости, Мишустин призвал пожилых россиян оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу. Общее число заболевших составляет 438.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметно снизился пассажиропоток из-за коронавирусной инфекции.