Пассажиропоток в петербургском метро снизился на 25% из-за вируса Сovid-2019

Пассажиропоток в петербургском метро снизился на 25% из-за вируса Сovid-2019
За неделю пассажиропоток в подземке снизился на 25%. Фото: pixabay

В Северной столице за текущую неделю в метро спустились лишь 1,84 млн человек. В связи с распространением нового вируса пассажиры гораздо реже стали пользоваться подземным транспортом.

За неделю пассажиропоток в подземке снизился на 25%.Аналогичная ситуация была зафиксирована на вокзалах и в аэропорту.

Как сообщил Piter.TV, количество пассажиров поездов снизилось до 37 тыс. человек, а автовокзала — до 1 тыс. 648 человек. В Пулково международными рейсами прибыли всего 989 человек, улетели — 311.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о рекомендации диетолога на время карантина. Специалист посоветовала запастись колбасой.

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