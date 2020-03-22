Пассажиропоток в петербургском метро снизился на 25% из-за вируса Сovid-2019

За неделю пассажиропоток в подземке снизился на 25%. Фото: pixabay

За неделю пассажиропоток в подземке снизился на 25%. Фото: pixabay

В Северной столице за текущую неделю в метро спустились лишь 1,84 млн человек. В связи с распространением нового вируса пассажиры гораздо реже стали пользоваться подземным транспортом.

За неделю пассажиропоток в подземке снизился на 25%.Аналогичная ситуация была зафиксирована на вокзалах и в аэропорту.

Как сообщил Piter.TV, количество пассажиров поездов снизилось до 37 тыс. человек, а автовокзала — до 1 тыс. 648 человек. В Пулково международными рейсами прибыли всего 989 человек, улетели — 311.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о рекомендации диетолога на время карантина. Специалист посоветовала запастись колбасой.