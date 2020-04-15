Стало известно о смерти пятого петербуржца с коронавирусом

За время пандемии в Петербуге было зарегистрировано 929 случаев заражения. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

За время пандемии в Петербуге было зарегистрировано 929 случаев заражения. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Северной столице штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о пятом пациенте, который не смог побороть вирус.

В среду, 15 апреля, стало известно о пяти летальных случаях среди инфицированных COVID-19 за время эпидемии.

Напомним, что ранее говорилось лишь о четырех умерших. Никакой информации об еще одном погибшем не было. Сколько лет было заболевшему, имел ли он хронические заболевания и где заразился инфекцией, пока неизвестно.

В Петербурге число пациентов с COVID-19 за минувшие сутки выросло на 130 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к июню текущего года новым вирусом могут заболеть до 120 тысяч петербуржцев. Такие прогнозы огласили медики. Количество тех, у кого симптомы нового вируса никак не проявились, может быть в десять раз больше.