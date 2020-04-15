К июню 2020 года коронавирусом могут заболеть до 120 тысяч петербуржцев

В Северной столице пандемия нового вируса будет свирепствовать до июня. Такие прогнозы огласили медики.
По словам вице-губернатора Владимира Княгинина, на пике распространения COVID-19 количество инфицированных будет варьироваться от 45 до 120 тыс. человек. Как сообщила «Комсомольская Правда», Книгинин также подчеркнул, что количество тех, у кого симптомы нового вируса не проявились, может быть в десять раз больше.
По данным Росстата, в группе риска находятся люди в возрасте старше 60 лет, а также имеющие сердечно-сосудистые заболевания, диабет, хронические респираторные заболевания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские улицы продолжают отмывать от коронавируса. Дороги обрабатывают специальным средством с хлором.
Горожан просят оставаться дома, выходить на улицу только при необходимости.