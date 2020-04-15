Улицы Петербурга продолжают отмывать от коронавируса

В Северной столице продолжают убирать и дезинфицировать улицы.

В среду, 15 апреля, в разных районах города начали работу различные виды уборочной техники. Согласно данным интерактивной карты уборки города Комитета по благоустройству Петербурга, в основном это мусоровозы, вакуумное оборудование и поливомоечные машины.

Напомним, что в период пандемии нового вируса городские улицы дополнительно обрабатывают специальным средством с хлором.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром автомобили встали только на КАД. Причиной скопления машин на участке могли стать ремонтные работы.

Большинство горожан остались дома, соблюдая режим самоизоляции. Жителей просят не выходить на улицу без необходимости, а также использовать средства индивидуальной защиты. При симптомах ОРВИ следует вызывать врача.