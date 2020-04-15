Большинство петербуржцев дома, пробка собралась только на КАД

В Северной столице утренние пробки оцениваются в 1 балл. Большинство горожан остались дома, соблюдая режим самоизоляции.

Сегодня, 15 апреля, движение транспортных средств затруднено на Воздухоплавательной улице, Арсенальной набережной и Кубинской улице. Пробка в часы пик появилась только на кольцевой автодороге. Она растянулась от пересечения с проспектом Обуховской Обороны.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение транспортных средств на КАД затруднено в связи с проведением на участке дорожных работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали машину вымышленного отдела по борьбе с коронавирусной инфекцией.