В Петербурге задержали машину вымышленного отдела по борьбе с COVID-19

Подобные шутки водителя могли ввести граждан в заблуждение и разозлить, а не повеселить.

Все произошло вчера, 14 апреля, на проспекте Народного Ополчения. Автомобиль задержали сотрудники ДПС. Водитель был доставлен в полицию. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Кировскому району Петербурга.

Автомобиль отличился не только наклейками «Отдел по борьбе с коронавирусом», но и чрезмерной тонировкой. К тому же, при проверке документов, выяснилось, что транспортное средство не обладает полисом ОСАГО. В связи с этим, шутник может понести административную ответственность. Помимо этого, будет выяснено, не причастен ли водитель к возможным мошенническим действиям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусом в Петербурге могут заболеть около 120 тысяч человек. Данная цифра рассматривается в случае развития негативного сценария распространения вируса.