Коронавирусом в Петербурге могут заболеть около 120 тысяч человек

Это произойдет, если ситуацию не удастся контролировать.

В целом, ситуация в Северной столице лучше, чем в Москве, но это не должно успокаивать. Ведь город все равное является достаточно крупным.

Правительство города держит руку на пульсе и старается реализовать все необходимое для организации лечения больных и сдерживании распространения болезни. В случае необходимости, минимальное количество коек для больных COVID-19 составит 3000. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Княгинин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Прогнозами занимаются различные специалисты. Пока что не ожидается худших сценариев для города. При этом, Петербург готовится к любому развитию событий, увеличивая оснащение медицинских учреждений.

Пик заболеваемости в городе на Неве будет позже. И очень важно, чтобы граждане проявляли сознательность и соблюдали самоизоляцию. Это может уменьшить количество заразившихся.

Согласно последним официальным данным, в городе зафиксировано 799 случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ убеждены, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил.