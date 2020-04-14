В ВОЗ убеждены, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил

В нескольких странах с каждым днем увеличивается количество заболевших.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем пишет Reuters. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заболеваемости коронавирусом еще только впереди, поэтом расслабляться не время. Если в Италии и Испании ситуация налаживается, то в Великобритании и Турции с каждым днем показатели все хуже. Больше всего страдают жители Америки — страны, в которой больше всего заболевших.

Отмечается, что вакцина появится примерно через год, поэтому непонятно, когда человечество сможет вернуться к обычной жизни. Напоминаем, что в мире коронавирусом успели заболеть почти два миллиона человек, из них умерли 121 тысяча человек, более 465 тысяч выздоровели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирусом возможно заразиться от мертвого человека.