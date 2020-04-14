Коронавирусом возможно заразиться от мертвого человека

Первый подобный случай зафиксировали в Таиланде.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем пишет Daily Mail. В Таиланде зарегистрирован случай заражения коронавирусом от мертвого человека. От болезни, обострившейся из-за инфекции, умер судмедэксперт. Специалисты убеждены, что он не мог заразиться от живого человека, так как он почти с ними не контактировал, зато работа с погибшими в результате пандемии.

Пока непонятно, сколько таких случаев уже произошло, но этот стал первым зафиксированным. Эксперты уточняют, что легкие умерших людей опасны и нуждаются в особенной обработке. Дело в том, что вирусы в органе живут даже после остановки сердца.

Напоминаем, что в Таиланде болеют более 2,6 тысяч человек, умерли 41 пациент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал, почему Россия не повторит итальянский сценарий.