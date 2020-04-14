Врач рассказал, почему Россия не повторит итальянский сценарий

В Италии упустили момент, когда стал распространяться коронавирус и слишком поздно ввели режим самоизоляции. Это стало причиной сложной эпидемиологической обстановки в стране, рассказал «МК» врач-эпидемиолог Тимур Пестерев.

По его словам, меры, которые приняты в Италии, вряд ли уже будут эффективными.

Он отметил, что Россия быстрее сориентировалась и оперативно стала бороться с распространением коронавируса.

«Здесь корреляция одна: чем строже карантин, тем меньше мы сидим на этом карантине, тем быстрее выходим на плато и тем раньше с этого плато идем вниз», — пояснил врач.

По словам врача сейчас в России прирост по заболеваемости «не экспоненциальный, не огромный», но за развитием ситуации нужно следить.

По его мнению, пока в стране нет предпосылок для резкого скачка распространения инфекции. Для достижения плато в ситуации с коронавирусом России понадобятся месяцы.

«Если говорить об оптимистичных прогнозах — конец апреля-начало мая, по пессимистичным – конец мая,» — подчеркнул Пестерев.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановили работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

С начала пандемии в России зафиксировано 21 102 заболевших, из них 1694 человека успешно вылечились, а 170 пациентов скончались. Отметим, что почти половина поступивших в больницы Москвы за последние сутки (44,5%) — люди, в возрасте от 18 до 45 лет, и лишь 14% — старше 65 лет. В Петербурге за прошедшие сутки выявлен 121 новый случай инфицирования COVID-19. В Ленобласти выявлено 35 случаев. Согласно данным оперативного штаба на 14 апреля, всего по России зафиксировано 2 774 новых случаев инфицирования. Общее число заболевших в Петербурге таким образом выросло до 799.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.