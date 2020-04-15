На Московском вокзале в Петербурге провели полную дезинфекцию

В Северной столице провели комплексную дезинфекцию помещений Московского вокзала. Для обработки применяли высокоэффективные средства, которые не представляют опасности для окружающих.

Соответствующие работы проводили сотрудники Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов и Невского спасательного центра при ГУ МЧС РФ по городу.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), обработка осуществлялась во всех помещениях вокзала. Используемые средства безопасны для людей и животных

В ОЖД отметили, что на вокзалах Октябрьской магистрали регулярно проводят усиленную уборку, направленную на борьбу с COVID-19. Также обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах по борьбе с новой инфекцией.

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