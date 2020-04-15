Дома или на работе: петербуржцы остались без общественных туалетов из-за коронавируса

Дома или на работе: петербуржцы остались без общественных туалетов из-за коронавируса
Меры необходимы для противодействия распространению коронавируса. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге общественные туалеты временно приостановили оказание услуг. Соответствующие меры были в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В связи с введением режима самоизоляции, а также с целью минимизации контактов, туалеты, находящиеся в ведении петербургского Водоканала, не будут работать.

Как сообщили на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», закрытие общественных туалетов не принесет неудобств горожанам, поскольку действует режим самоизоляции — петербуржцы должны находиться либо дома, либо на работе, где есть туалеты.

По завершению объявленной пандемии все туалеты Водоканала возобновят оказание услуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском вокзале в Петербурге провели полную дезинфекцию. Для обработки применяли высокоэффективные средства,которые безопасны для людей и животных.

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