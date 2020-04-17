Соколова назвали самым богатым чиновником Смольного

В 2019 году он заработал 247,9 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщает «ЗАКС.Ру». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов задекларировал доходы за 2019 год и оказался самым богатым чиновником города. Он заработал 247,9 миллионов рублей. Отмечается, что у Соколова есть доли в двух квартирах, пять нежилых помещений и земельный участок. Квартира, в которой проживает вице-губернатор, принадлежит его супруге. У Соколова нет в собственности автомобиля, а у жены есть сразу две иномарки, моторная лодка и автомобильный прицеп.

Супруга Соколова владеет двумя жилыми домами, двумя квартирами, тремя земельными участками и двумя нежилыми помещениями. Второе место среди богатейших чиновник Петербурга занимает вице-губернатор Максим Шаскольский, а третье — Евгений Елин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России предлагают создать реестр с доходами каждой семьи.