В России предлагают создать реестр с доходами каждой семьи

Реестр будет содержать базовые данные гражданина, а также сведения о его семье. Фото: Baltphoto

Реестр будет содержать базовые данные гражданина, а также сведения о его семье. Фото: Baltphoto

В России данные о доходах каждой российской семьи предлагают вносить в специальный реестр Федеральной налоговой службы.

Заместитель руководителя ФНС Виталий Колесников заявил, что текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России показала, что на сегодняшний день ФНС не имеет объективного счетного понятия семьи и домохозяйства, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что с помощью реестра ФНС сможет выстроить семейные связи человека, рассчитать доход семьи и среднедушевые доходы. По мнению Колесникова, создание такого реестра и принятие соответствующего проекта закона особенно актуально на сегодняшний день.

Реестр будет содержать базовые данные гражданина, а также сведения о его семье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФНС ввела мораторий на банкротство для 1,3 млн компаний в России.