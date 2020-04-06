ФНС ввела мораторий на банкротство для 1,3 млн компаний в России

ФНС ввела мораторий на банкротство для 1,3 млн компаний в России
Мера начинает действовать с 4 апреля. Фото: pixabay

В России ввели шестимесячный мораторий на банкротство для 1,29 млн компаний, ИП, а также системообразующих предприятий, из которых 20 компаний — петербургские.

Так, на полгода введен мораторий о возбуждении дел о банкротстве налогоплательщиков, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса, сообщает ФНС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мера начинает действовать с 4 апреля.

В перечень отраслей, попадающих под мораторий, в частности, попали авиаперевозки, автоперевозки, турагентства, гостиничный бизнес, общепит, салоны красоты, химчистки и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам автоматически продлят на полгода субсидии на оплату ЖКУ.

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